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«التحالف»: تدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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