شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة.. رابط وموعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالقصيم.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تعقيم مركزي (جازان).

– طبيب نائب طب الأسرة (الظهران).

– طبيب نائب أسنان (القصيم).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك حتى تاريخ 21 فبراير الجاري.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي : (أضغط هنا).