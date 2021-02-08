مؤسس شركة مايكروسوفت يكشف عن تهديدين أمام البشرية بعد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الملياردير بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أن التهديدات التي تواجه البشرية بعد وباء كورونا تتمثل في تغير المناخ والإرهاب البيولوجي.



وفي معرض إجابته عن سؤال حول المخاطر التي يجب أن يستعد العالم لها، قال جيتس في مقابلة مع قناة "فيريتاسيوم" على يوتيوب إن أحدها هو "تغير المناخ".

وأشار جيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن هذا العامل سيكون "أعلى" كل عام مما يحدث الآن خلال جائحة فيروس كورونا.

ولفت مؤسس شركة مايكروسوفت إلى أن التهديد الثاني يتمثل في "الإرهاب البيولوجي"، مشيرا إلى أنه "إذا أراد أحد ما التسبب في ضرر للبشرية فيمكنه أن يصنع فيروسا".

وكان جيتس صرح في وقت سابق بأن العالم اليوم ليس مستعدا للوباء المقبل، والذي يمكن أن يكون أسوأ بـ10 مرات من جائحة "كوفيد -19".

وأعرب في هذا الصدد عن الأمل في أن "يبدو الوضع مختلفا بعد عامين بفضل اللقاحات واختبارات الكشف والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة.. وهناك الكثير الذي يمكن القيام به".

وأعرب الملياردير عن اعتقاده بأن الفيروس التاجي أصبح جزءا من الحياة اليومية للناس، بنفس درجة الزلازل والأعاصير أو تغير المناخ، مشددا على ضرورة أن تكون الاستجابة لمثل هذه التهديدات عالمية.