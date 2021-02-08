تنسيق ومباحثات مهمة بين العراق ومصر والأردن

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service

ونقل الصحاف عن الوزير تأكيده خلال الاجتماع مع نظيريه المصري والأردني،

على أهمية التكامل ضمن آلية التنسيق الثلاثي وعلى الصعد كافة.

وكشف الصحاف في حوار أجرته معه مراسلتنا، ينشر لاحقا اليوم، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى خلال زيارته إلى القاهرة التي وصلها صباح أمس الأحد، بأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وأضاف الصحاف أن الوزير بحث مع أبو الغيط موضوعات تتصف بالعمل العربي المشترك وسبل بناء الفرص وآلية مواجهة التحديات.

ونوه الصحاف إلى أن الاجتماع الطارئ يعقد اليوم في القاهرة، وفي هذه الأثناء سيلتقي وزير الخارجية العراقي بنظيريه المصري والأردني في إطار متابعة الآلية الدبلوماسية الثلاثية التنسيقية بين بغداد وعمان والقاهرة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أن لقاء الوزير بنظيريه المصري والأردني، لبحث أهم ما اتفقت عليه الأطراف بشأن مذكرات التفاهم التي تستفيد منها الشعوب الثلاثة.

يسعى العراق إلى مردودات اقتصادية كبيرة عن ثروته النفطية الهائلة من خلال مشروع عملاق أطلق عليها "الشام الجديد" بمشاركة مصر والأردن ضمن تحالف يتوقع إحداث تغييرات تاريخية لم تشهدها المنطقة من قبل.

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وشارك رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء 25 آب/أغسطس العام الماضي 2020، في القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.

وركزت القمة الثلاثية على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلا عن تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية، ومباحثات حول الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إن "مشروع بلاد الشام الجديد وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر".

واستعرض قادة الدول العراق ومصر والأردن خلال القمة التي عقدت يوم 25 أغسطس العام الماضي، تطورات مسار الآلية الثلاثية في قطاعاتها المختلفة، ونتائج الاجتماعات الوزارية والفنية القطاعية المستندة إلى مخرجات قمة القادة الثانية التي عُقدت في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر/أيلول 2019.