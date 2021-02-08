السفيرة الأمريكية في لبنان: هناك ضرورة لمحاسبة قتلة لقمان سليم

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "ملحق" اللبناني تصريحات السفيرة الأمريكية في بيروت بشأن مقتل لقمان سليم، قالت خلالها: "أريد أن أبدأ بتقديم خالص تعازيّ إلى عائلة سليم، وكل من تأثر بخبر وفاته المفجع، إنه لاغتيال بربري".

وأضافت شيا، قائلة: "لقد قال لقمان سليم سرا وعلانية إنه كانت هناك تهديدات لحياته، ومع ذلك استمر، بشجاعة، بالدفع من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في لبنان".

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ورأت أن "هذا الاغتيال لم يكن مجرد اعتداء وحشي على فرد، بل كان هجوما جبانا على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة المدنية. إنه أيضا هجوم على لبنان نفسه".

عرف لقمان سليم بنشاطه الثقافي والاجتماعي الكثيف وانتقاده السياسي لـ"حزب الله"، رغم أنه كان يقطن طوال حياته في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت والتي تعتبر مكان سيطرة الحزب.

كشف الطب الشرعي في لبنان أن الناشط لقمان سليم قتل بخمس رصاصات، أربع منها في الرأس وواحدة في الظهر. ووجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث.