مستشار السيسي يعلن تخطي مصر ذروة الموجة الثانية من فيروس "كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "إن في شهر ديسمبر ويناير كان هناك إصابات كثيرة بكورونا حتى وصولنا لمستوى الاستقرار في الحالات ثم الانخفاض في عدد الحالات، وهو ما يتم رصده بالحالات التي تعلن رسميًا أو غير المعلن عنها وتتبع العزل المنزلي".

وأضاف أن "هذا لا يمنع ألا نتخلي عن اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بشدة"، معقبا: "لأن لسة برده في حالات ومنها بيروح المستشفى، وكل ما نتبع هذه الإجراءات كلما تقل الحالات أكثر".

وتابع، مستشار الرئيس المصري، أن "كل اللقاحات المتداولة تؤدي نفس الغرض، وأن اللقاحات الموجودة على مستوى العالم حتى الآن وتم اعتمادها عددها محدود، والهدف من اللقاحات في الأساس هو تكوين أجسام مناعية بحيث تقلل معدل الإصابة والأعراض بالفيروس في حالة الإصابة، ولكن في كل الأحوال هي تحد من المضاعفات الخاصة بكورونا"، موضحًا أن "الدولة تعمل وفقا للخطة العالمية في تطعيم الفئات الأكثر أولوية، وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، تسجيل 509 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة و44 حالة وفاة، في تراجع ملحوظ عن الأرقام المسجلة يوم الجمعة. وذكر البيان اليومي للوزارة خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى اليوم.