إصابة 4 مستعربين إسرائيليين خلال مواجهات مع فلسطينيين في الضفة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن العملية كانت تستهدف اعتقال مشتبه في إلقاء زجاجات حارقة ضد جنود إسرائيليين على معبر بيتونا قرب رام الله، لكن مواجهات وقعت مع فلسطينيين في المنطقة أسفرتj عن إصابة 4 مستعربين بجروح طفيفة.

وأضافت أنه تم اعتقال 5 شبان فلسطينيين في العشرينات من عمرهم، يشتبه في إلقائهم زجاجات حارقة وخرق النظام ضد قوات الأمن الإسرائيلية، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي يشن حملات اعتقالات متواصلة في أنحائها.