افتتاح معبر يربط بين معقل قوات سوريا الديمقراطية والمناطق الخاضعة للحكومة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات السورية، اليوم الاثنين، فتح معبر بين الأراضي الخاضعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، في قرية الصالحية بمحافظة دير الزور السورية.

وأكدت السلطات، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن افتتاح المعبر سوف يسهم في تسهيل حياة الأهالي وعودتهم إلى منازلهم وقراهم في المحافظة، لا سيما أن إمكانية الانتقال بين غرب القرية وشرقها ضرورة حيوية بالنسبة للسكان الذين يواجهون مشكلات جسيمة في حياتهم اليومية.

وتستمد الصالحية أهميتها الاستراتيجية في كونها معبرا وحيدا يربط بين محافظتي دير الزور والحسكة في شرق سوريا، وأعيد افتتاح المعبر بها بعد إغلاقه قبل نحو سنة على خلفية جائحة كورونا.

وتعتبر الصالحية البلدة الوحيدة في سوريا، التي تستضيف إدارتين مختلفتين في آن واحد، هما السلطة الرسمية في القسم الشرقي وسلطة الفصائل الموالية للولايات المتحدة وممثلي الجيش الأمريكي.

