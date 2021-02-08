شكرا لقرائتكم خبر عن مدير وكالة الفضاء الإماراتية: وضعنا كافة سيناريوهات إبطاء سرعة مسبار الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابى المدير العام لوكالة الفضاء الإماراتية أن فريق العمل فى دولة الإمارات العربية المتحدة المشرف على مشروع مسبار الأمل الذى يسير حاليا فى الفضاء ويقترب من كوكب المريخ غدا، وضع كافة السيناريوهات خلال مرحبة إبطاء السرعة والوضع فى مداره.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" خلال ندوة علمية عربية خاصة عبر الإنترنت أقامتها وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء والوكالة المصرية للفضاء، بشأن أصعب التحديات التى تواجه المسبار الإماراتى "أن الفضاء ليس بالسهل هناك تعقيدات وبعد حوالى نصف مليار كلم، ولكن البشر قادرين على حل التحديات".

وتابع المدير العام لوكالة الفضاء الإماراتية: اساس إطلاق مشروع مسبار الأمل الإماراتى هو رحلة إلى المريخ، مؤكدا على أن فريق العمل اتخذ كافة الاحتياطات وكل الترتيبات والسيناريوهات، ولكن يبقى الخطر موجود.

وأعرب عن أمله فى أن يتم ابطاء سرعة المسبار وتشغيل المحركات، وأن يدخل المسبار فى المدار بالسرعة المناسبة التى تحافظ عليه، مشددا على أنه إنجاز لا يستهان به".

ومن المنتظر أن يدخل مسبار الأمل الإماراتى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ عند الساعة 7:42 بتوقيت الإمارات من مساء غدا الثلاثاء التاسع من فبراير الحالى، تتويجًا لجهود 7 سنوات من التحضيرات والاستعدادات التى أنجزها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وتمهيدًا للمرحلة الأخيرة من رحلته وهى المرحلة العلمية.

وقطع مسبار الأمل فى الفضاء العميق رحلة بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر فى الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية فى اليابان فى 20 يوليو 2020، نحو 493 مليون كيلومتر، ويبلغ وزن مسبار "الأمل" الآلى 1350 كيلوجراما، وهو بحجم سيارة رباعيّة الدفع تقريبا.

وأمس تزين برج خليفة فى دبى باللون الأحمر استعدادًا لدخول مسبار الأمل، أول مسبار عربى لاستكشاف الكواكب، مدار الالتقاط حول المريخ يوم الثلاثاء المقبل، احتفاءً بنجاح المسبار فى الوصول إلى هذه المرحلة من رحلته بين الأرض والمريخ بعد حوالى 7 أشهر من انطلاقه نحو الفضاء الخارجى، وتتويجًا للرحلة التاريخية لأول مهمة عربية إلى الفضاء العميق وصولًا إلى الكوكب الأحمر.

والمرحلة الأصعب تكمن فى ابطاء سرعة المسبار المنطلق فى الفضاء بسرعة 121 ألف كيلومتر فى الساعة إلى 18 ألف كيلومتر فى الساعة فقط، وذلك فى خلال 27 دقيقة، وفى حال نجحت مهمة دخول مدار المريخ، فستكون الإمارات خامس دولة تصل إلى الكوكب على الإطلاق، فى حدث يتزامن مع احتفالاتها بالذكرى الخمسين لولادتها هذا العام.