شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تحقق فى منح أراض سكنية لأشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام عراقية اليوم الاثنين تشكيل المسؤولين فى محافظة صلاح الدين للجنة تحقيق حيال منح قطع أراض سكنية لأشخاص منتمين لتنظيم داعش الإرهابى.

ونقل موقع "شفق نيوز" العراقى عن مصدر أمنى تأكيده أن محافظ صلاح الدين شكل لجنة تحقيق برئاسة المعاون الإدارى ومدير بلدية تكريت ومدير الشؤون القانونية فى المحافظة للتحقيق فى أسماء مطلوبة للقضاء بتهم الانتماء لتنظيم داعش، منحت قطع أراضى ضمن بلدية تكريت الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن اللجنة شكلت بعد ورود شكاوى عديدة ومعلومات عن وجود أسماء لتنظيم داعش ضمن المشمولين بقطع الأراضى إلى جانب وجود معاملات مزورة.

وقال إن اللجنة التحقيقية ستعيد التدقيق والتحقق من المشمولين بالتوزيع وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة.

يذكر أن مسؤولين ومواطنين عراقيين كشفوا فى وقت سابق عن شمول مطلوبين ودواعش بقطع اراض سكنية وزعت الشهر الماضى ما أثار جدلا سجالا كبيرا فى المحافظة.