شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز.

وصدر“بيان من الديوان الملكي“جاء كالتالي:-

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الاثنين الموافق 26 / 6 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.