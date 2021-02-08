شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان و محافظتي الطوال، وفرسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 مساءً.