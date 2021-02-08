شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي «أندرويد».. «جوجل» تعتزم إطلاق خاصية بكاميرا الهاتف لقياس نبضات القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشفت شركة “جوجل” عن خصائص جديدة تتيح متابعة معدلات أداء القلب والتنفس باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد. وتقيس الخصائص الجديدة معدل التنفس ومعدل ضربات القلب للشخص باستخدام كاميرا الهاتف. وتعمل أداة قياس معدل التنفس بنفس طريقة تصوير الشخص لنفسه باستخدام الهاتف الذكي (سيلفي) حيث يضع المستخدم الكاميرا أمام صدره، ليتم قياس معدل التنفس من خلال رصد الحركات البسيطة للصدر. وستتم إضافة هذه الخصائص إلى تطبيق اللياقة البدنية جوجل فيت خلال الشهر المقبل. وستبدأ الشركة توفير الخصائص الجديدة لمستخدمي الهواتف الذكية بيكسل التي تنتجها، ثم تتيحها على نطاق أوسع للهواتف التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد بشكل عام خلال الشهور المقبلة.

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