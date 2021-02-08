شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 15 داعشيا خلال عمليات أمنية منفصلة فى نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الاثنين، القبض على 15 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش في عمليات أمنية منفصلة بمحافظة نينوى، وذكرت الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن العمليات الاستباقية تتم من خلال متابعة عناصر التنظيم الإرهابي لتجفيف منابعهم والقضاء على ما تبقى من فلولهم.