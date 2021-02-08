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القبض على 15 داعشيا خلال عمليات أمنية منفصلة فى نينوى بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الاثنين، القبض على 15 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش في عمليات أمنية منفصلة بمحافظة نينوى، وذكرت الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن العمليات الاستباقية تتم من خلال متابعة عناصر التنظيم الإرهابي لتجفيف منابعهم والقضاء على ما تبقى من فلولهم.

وأضافت: "من خلال التحقيقات الأولية معهم، اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش واشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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