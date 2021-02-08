الجيش اليمنى يصد هجوما لمليشيات الحوثى غرب مأرب

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الاثنين، صدها هجوما شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن جنود الجيش والمقاومة "سحقوا مجاميع حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في ميسرة جبهة صرواح، وأوقعوا الكثير من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار"، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضافت أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدفت بعدة غارات، مواقع وتعزيزات حوثية، حيث أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.



علي صعيد متصل، استدرج الجيش اليمني نحو 20 عنصرا من الميليشيات الحوثية إلى كمين محكم في جبهة المخدرة، قبل أن يطبق عليهم الحصار ويوقعهم بين قتيل وجريح.



يذكر أن الميليشيات الحوثية، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة على يد الجيش اليمني في جبهات القتال، استهدفت أمس مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

