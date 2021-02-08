شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية غائم بالإمارات معتدل بالبحرين وبارد في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج عن حالة الطقس لليوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2021، حيث تنشط الرياح في المملكة العربية السعودية، وانتشار الغمام الجزئي وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة على البحر فى دولة الإمارات وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم في المملكة، تنشط فيه الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار المركز إلى فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة

وأوضح المركز أن الرياح سطحية شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الإثنين، غائما جزئياً إلى غائم أحياناً وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر غرباً صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح بعد غد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشرقية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر خاصة على البحر وتكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا ويضطرب أحياناً مساء ويحدث المد الأول عند الساعة 09:38 والمد الثاني عند 00:27 والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 04:05 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 20:34 والمد الثاني عند الساعة 07:12 والجزر الاول عند الساعة 13:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 17 75 30 دبــي 27 18 65 30 الشارقة 28 15 70 35 عجمان 26 17 85 40 أم القيوين 26 14 80 40 رأس الخيمة 25 16 75 35 الفجيرة 26 18 80 50 العين 26 15 70 30 ليوا 26 15 75 30 الرويس 27 16 80 35 السلع 27 17 75 35 دلما 26 20 75 50 طنب الكبرى 25 19 80 45 طنب الصغرى 25 19 80 45 أبو موسى 25 19 80 45 - مل -

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس الإثنين المتوقع سيكون مائل للبروده إلى بارد وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق، في الليل.

أما في النهار، سيكون معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة، كما أصدر تحذير عن انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب التى تصل إلى أقل من 1000م على بعض المناطق.

طقس البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن طقس اليوم، الاحد، في مملكة البحرين سيكون معتدل مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من هبات قوية السرعة

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر وقد يصل إلى 6 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة والصغرى 45 بالمئة.