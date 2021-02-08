شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «الموارد البشرية» تدرس خفض ساعات العمل للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن دراسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خفض معدل ساعات العمل للقطاع الخاص مقارنة بنظيره العام.

وأوضحت المصادر أن الدراسة جاءت بناءً على الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وأقرتها في شهر يناير الماضي، – وفقاً لـ«عكاظ»-.

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة طُورت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، اتبعت منهجية مبنية على استخلاص اصطلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق.

ولفتت المصادر إلى أن الدراسة التي أعدتها الوزارة ارتكزت على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، فضلًا عن انسجامها مع برنامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية 2030.