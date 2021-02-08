أخطاء تحرمنا من النوم.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

إجهاد شديد يدفعك للذهاب مبكرا للنوم لكنك تبقى في السرير من دون أن يغمض جفنك لساعات طويلة، هل جربت هذا الشعور؟



الساعات تمر دون نوم حتى بعد يوم مجهد، ظاهرة نتسبب فيها عادة بأنفسنا نتيجة ارتكاب بعض الأخطاء التي تؤثر على نومنا، فما هي هذه الأخطاء التي تمنعنا من النوم وتتركنا في سهاد وأرق.

وفق موقع "دي دبليو"، فقد رصد خبراء خمسة أخطاء نرتكبها خلال اليوم وتتحمل مسؤولية حرماننا من النوم، وهي كما يلي:

1- الرياضة: الجري لساعة قبل النوم أو استخدام أجهزة الرياضة المنزلية يؤدي لتحفيز الجهاز العصبي وتنشيط الدورة الدموية، وهي عمليات تحتاج لوقت طويل حتى تعود لطبيعتها، لذا ينصح الخبراء بعدم ممارسة أي نوع من الرياضة البدنية قبل النوم بساعتين إلى خمس ساعات.

2- الأقدام الباردة: يعاني الكثيرون لاسيما النساء من برودة القدمين بشكل مستمر في فصل الشتاء، وهو أمر لا يمكن معه النوم وفقا للخبراء، لذا ينصح بارتداء الجوارب الثقيلة أثناء النوم.

3- الهاتف الذكي والتلفاز: مشاهدة فيلم رعب أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، تعرقل النوم بالطبع لكن المشكلة الأكبر تكمن في أن شاشة الهاتف أو التلفاز والضوء الناتج عنهما يعرقل إنتاج هورمون النوم الميلاتونين.

4- الاستسلام السريع: يشعر بعض الناس بالملل بعد قضاء عدة ساعات في السرير من دون نوم، وهو أمر يحذر منه الخبراء، ويمكن في هذه الحالات الاستماع لموسيقى هادئة ومحاولة تصفية الذهن والهدوء وكلها أمور تهيىء الإنسان لنوم هانئ وعميق.