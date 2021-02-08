حملات التطعيم تتوسّع وطلب اللقاحات يتزايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدو أن لقاح شركة «أسترازينيكا» للأدوية ضد فيروس كورونا لديه تأثير محدود على سلالة مختلفة من فيروس كورونا، التي ظهرت أولاً في جنوب أفريقيا، طبقاً لتقرير بصحيفة «ذا فاينانشيال تايمز»، وفق وكالة الأنباء الألمانية، فيما يرتفع الطلب على لقاحات الصين وروسيا.



وتظهر النتائج، التي من المقرر صدورها اليوم، أن اللقاح يمكن أن يكون مفيداً ضد الحالات الشديدة المرتبطة بسلالة «1.351.بي.»، لكن ليس لديه تأثير كبير في وقف انتقال العدوى في حالات أضعف. وتبحث شركة «أسترازينيكا» وجامعة «أوكسفورد» سبل تطوير لقاحهما، حتى يتسنى لهما مواجهة الطفرات الجديدة، والكثير منها يبدو أنها تنتشر بسهولة أكثر وربما تكون أكثر فتكاً.

روسيا والصين

في الأثناء، يعتزم المستشار النمساوي زباستيان كورتس السماح بإنتاج اللقاحات الصادرة من روسيا والصين في بلده. وقال كورتس في تصريحات لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس، إن شرط القيام بذلك هو إصدار تصريح في أوروبا أولاً، مضيفاً أن «النمسا ستحاول بعد ذلك إتاحة الطاقات الإنتاجية لدى شركات محلية مناسبة لإنتاج لقاحات روسية أو صينية».

وتمت الموافقة على لقاح «سبوتنيك v» للاستخدام في 20 دولة على الأقل، واتضح أنه ينافس اللقاحات التي تنتجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من حيث الفاعلية. وتجري زيمبابوي مباحثات مع روسيا للحصول على إمدادات من لقاح «سبوتنيك v».

واحتفلت كمبوديا بوصول أول دفعة تضم 600 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني، بمراسم أقيمت في مطار بنوم بنه الدولي أمس.

«سينوفاك» بإندونيسيا

إندونيسيا من جانبها تبنت استخدام لقاح «سينوفاك» الصيني للمسنين. ولم تظهر التجارب السريرية أي تقارير عن حدوث آثار جانبية خطيرة بعد استخدام اللقاح، طبقاً لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيني لوكيتو، رئيسة هيئة مراقبة الغذاء والدواء الإندونيسية.

وتسلمت أفغانستان أمس نصف مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا من الهند وهي أولى الجرعات التي تصل إلى البلاد، فيما بدأت بنغلاديش أمس، حملة التطعيم. وكان عدد من قضاة المحكمة العليا والسياسيين ووزراء الحكومة من بين أوائل من تلقوا لقاح أسترازينيكا -أكسفورد. وقالت الوزارة إن «اللقاح آمن، وليست له أية آثار جانبية، والذين تم تطعيمهم في وقت سابق يتمتعون بصحة جيدة».