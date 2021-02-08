السعودية: دراسة لخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر سعودية، عن دراسة جدية لخفض معدل ساعات العمل للقطاع الخاص في المملكة مقارنة بنظيره العام، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل المقرة في يناير الماضي، كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وطُورت الدراسة بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، اتبعت منهجية مبنية على استخلاص اصطلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق.

وكشفت وزارة الموارد البشرية السعودية، أن تطوير الاستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، تضمنت حزما من المبادرات ارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، فضلًا عن انسجامها مع برنامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية 2030، وفق "عكاظ".

وبينت الوزارة أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات الحاضر والمستقبل.