شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: نصائح طبيعية لخفض مستوى السكر في الدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

يشير مستوى السكر إلى كمية الغلوكوز في الدم، ويعد الغلوكوز من أهم مصادر الطاقة في جسمنا وخاصة لخلايا المخ وكريات الدم الحمراء.



ويقوم هرمونا الأنسولين وغلوكاغون بتنظيم مستوى السكر في الدم، فبينما يخفض الأنسولين مستويات السكر في الدم يقوم الغلوكاغون برفعها.

وبالإضافة إلى الغلوكاغون هناك هرمونات أخرى تساهم بدورها في رفع مستويات السكر في الدم كالأدرينالين والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية.

ولخفض مستويات السكر في الدم بطريقة طبيعية ينصح موقع "غيزوندهايت"، المهتم بشؤون الصحة، المصابين بمرض السكري باتباع عشر نصائح من شأنها أن تكون أيضا مهمة لغير المصابين بهذا الداء، إذا أُخذت على محمل الجد:

- يقوم الجسم بإنتاج هرمون الكورتيزول، الذي يرفع مستوى السكر في الدم، عند تعرض الشخص للإجهاد المفرط. لذلك ينصح موقع "غيزوندهايت" الصحي بالابتعاد عن الإجهاد.

- الاعتماد في التغذية على وجبات ذات مؤشر غلايسيمي منخفض لأن مكونات هذه الوجبات تتحلل ببطء وتُطلق الغلوكوز بشكل تدريجي للدم وتجعل مستوياته غير مرتفعة.

- إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من النمط الثاني من مرض السكري فعليك خفض وزنك. فقد بينت آخر الأبحاث أن البدانة تقاوم مفعول هرمون الأنسولين الذي يخفض مستويات السكر في الدم.

- الامتناع عن الإفراط في أكل الوجبات الدسمة لأنها تقاوم بدورها مفعول هرمون الأنسولين المسؤول عن خفض مستويات السكر في الدم.

- لا يجب فقط الانتباه للطعام، ولكن أيضا لبعض المشروبات التي بإمكانها أيضا رفع مستوى السكر كعصير الفواكه المعلب والمشروبات الغازية الغنية بالسكر.

- عند ممارسة الرياضة تعمل العضلات بجهد وتستهلك طاقة أكثر وتحرق المزيد من الغلوكوز، مما يؤدي حتما إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

- ينصح موقع "غيزوندهايت" الصحي بتعويض السكر العادي لتحلية المشروبات ببديل السكر، الذي ينتج من المواد المضافة للأغذية ويعطي نفس تأثير السكر على حاسة التذوق، وميزاته أنه لا يحتوي على كربوهيدرات.

- تعد القرفة واحدة من أكثر المواد فعالية لخفض نسبة السكر في الدم على الإطلاق، لذلك يُنصح باستعمالها بشكل منتظم في الطهي.

- تحتوي الفواكه على كميات كبيرة من المواد الباليستية التي تنظم انتقال السكر من الأطعمة إلى الدم بشكل بطيء، ومن بين الفواكه الغنية بالمواد الباليستية التفاح والحمضيات.

- وأخيرا يُنصح بتناول وجبات غنية بكميات كافية من الزنك والكروم لتأثيرها الكبير على خفض السكر وتحسين عمل الأنسولين وضمان تنظيم أمثل للسكر في الدم.

ويوجد الكروم في خبز القمح والعدس أو الدجاج، أما الزنك فيوجد في المحار ونخالة القمح وبذور عباد الشمس، وفق موقع قناة "دي دبليو".