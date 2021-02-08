العراق.. إخلاء 35 حاوية من الموانيء تحتوي مواد شديدة الخطورة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن الهيئة نشرته قناة "السومرية نيوز" فقد أكدت أن مينائي أم قصر الشمالي والأوسط قاما باخلاء (35) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة.

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وأشار البيان إلى أن هذه الحاويات تتبع وزارة النفط العراقية، لافتة إلى أن الإخلاء تم "بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولية لإجلائها، واستبعادها إلى أماكن نائية وآمنة بعيداً عن المنشآت الحكومية والمناطق السكنية".

وأكد البيان على أن هذا الإخلاء يأتي ضمن تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة من الموانئ.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أعلنت، في بيان رسمي في الـ6 من شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، تشكيل لجنة عاجلة مهمتها جرد حاويات المواد الكيميائية عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية لتفادي حدوث انفجارات مماثلة لما وقع في مرفأ بيروت اللبناني، وبناء عليه بدأت السلطات في جرد مخازن المواد الكيميائية.

ونقل بيان رسمي عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي: "شكلت لجنة عاجلة لجرد الحاويات عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية (مثل المواد) الكيميائية مزدوجة الاستخدام نترات الأمونيا" التي تسببت بوقوع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.

وأكد "أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في دولة لبنان الشقيقة والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات". وأضاف "على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها خلال الـ72 ساعة المقبلة".

وأدت انفجارات متكررة خلال الفترة الماضية، في مخازن أسلحة ومواد متفجرة مخزنة في أحياء سكنية، إلى وقوع أضرار كبيرة في العراق.