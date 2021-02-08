شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: لم تُسجل أي حالة بـ«كورونا» بين قاصدي الحرمين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدالرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، أن الحرمين الشريفين كانتا البقعة الوحيدة المُعقمة في العالم وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية، مؤكداًعدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس “كورونا” داخل الحرمين الشريفين.

وأوضح “السديس” في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه لم يتم تسجيل حالة واحدة للإصابة بالفيروس بين المُعتمرين والزائرين للروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وأشار إلى أنعدم تسجيل حالات كورونا داخل الحرمين جاء نتيجة التعقيم والتطهير المُستمر وعدم وجود تجمعات.

ودعا الجميع إلى أهمية الحزم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشدداً على أن الالتزام بالإجراءات سيؤدي إلى الحد من انتشار الفيروس في المملكة.