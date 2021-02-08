شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في لبنان ضد تمديد الإغلاق العام للحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتصم عدد من اللبنانيين وسط العاصمة بيروت، وقطعوا طرقا رئيسية بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على قرار تمديد الإغلاق العام الذي اتخذته السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المحتجون رفضهم للواقع الاقتصادي والمعيشي الذي تشهده البلاد، ونددوا بما وصفوه "الاجراءات التي تكمم الأفواه من خلال الاعتقالات التي تطال الناشطين، وعملية الاغتيال الأخيرة التي استهدفت الناشط لقمان سليم".

وطالب المحتجون وزير الداخلية بالتحرّك لإنصافهم والعدول عن القرار باعتبار ان فترة الإغلاق الطويل لم ينتج عنها انخفاض بإصابات كورونا، وإنما تسبّبت بانهيار أعمالهم دون تعويض لخسائرئهم على حد وصفهم.

وكانت القوى الأمنية اللبنانية عملت على تفريق المتظاهرين واعادة فتح الطرقات المغلقة.