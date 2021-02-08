عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تواجه دعوى قضائية بانتهاك 5 براءات اختراع

الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365

تواجه شركة الهواتف الأمريكية أبل حاليا صراعا قانونيا بسبب انتهاكها المزعوم لبراءات الاختراع المتعلقة بميزة Face ID والكاميرا، أقامتها ضدها شركة “ Gesture Technology Partners“.



وتم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس، باتهام شركة ”أبل“ بانتهاك خمس براءات اختراع تتعلق بكاميرات الهاتف المحمول عن قصد.

وعلى وجه التحديد، تتعلق براءات الاختراع هذه بالتقنيات التي يمكن أن ”تساعد المستخدمين على التفاعل مع الهواتف الذكية“، بما في ذلك فتح الأجهزة والتقاط الصور أو مقاطع الفيديو والوظائف الأخرى.

وأضافت شركة ”Gesture Technology Partners“، والتي قام بتأسيسها الدكتور تيموثي بريور في العام 2013، وهو المخترع الوحيد لبراءات الاختراع الخمس، أنه تم اتهام أبل بشأن براءات الاختراع الأمريكية رقم 8،194،924 و 7،933،431 و 8،878،949 و 8،553،079.

ووفقا للشكوى، انتهكت سلسلة من وظائف أبل حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجه Face ID، بالإضافة إلى تثبيت الصورة البصرية Smart HDR، ومن المثير للاهتمام أن الدعوى القضائية أشارت أيضا إلى أن شركة أبل والدكتور بريور كانت لهما شراكة سابقة.

وقد اشترت العملاق الأمريكي، براءات اختراع وتقنيات من الدكتور ”بريور“ في الماضي، بما في ذلك محفظة براءات الاختراع الخاصة به لـ“ اللمس المتعدد “ في العام 2010.، وذكرت براءة الاختراع أن الدكتور بريور ساعد شركة أبل لاحقا في المطالبة بمحفظة اللمس المتعدد لشركة HTC.

كما ذكرت الشكوى، أن الدكتور بريور قد اتصل بشركة أبل بخصوص قضايا ترخيص براءات الاختراع القائمة على الكاميرا، وردت شركة أبل لكنها لم تتخذ أي إجراءات لتجنب التعدي، ولهذا السبب، تزعم الدعوى أن أبل انتهكت براءات الاختراع بشكل مباشر وعن علم.

علاوة على ذلك، تتطلب الدعوى محاكمة أمام هيئة محلفين وإصدار حكم بأن شركة أبل انتهكت حقوق الملكية الفكرية.

وبالإضافة إلى ذلك، تلتمس تعويضا عن جميع الخسائر والنفقات المتكبدة بسبب الانتهاك المزعوم، بما في ذلك، الفائدة على التعويض، وأتعاب المحاماة والنفقات القانونية الأخرى.