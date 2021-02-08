عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ممنوع الاقتراب.. كلاب الرئيس الأمريكي تتجاهل قوانين البيت الأبيض

الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء مؤخرًا أن كلبيه Champ و Major كسرا بعض قوانين البيت الأبيض، رغم تدريبهما بعناية.



وتحدث الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في حوار مع مجلة "بيبول" الأمريكية، عن القواعد الصارمة التي فرضت على كلبين من فصيلة جيرمان شيبارد، منذ انتقالهما إلى البيت الأبيض.

وقال الثنائي، إنهما توليا مسؤولية تدريب الكلبين منذ البداية، ورغم التزام الكلب الأكبر تشامب (14 عامًا) بكل التعليمات، فإن الكلب ميجور (عام ونصف) يلتزم أيضا باستثناء قاعدة واحدة فقط وهي، عدم الصعود على الأثاث.

وذكر "بايدن" أن الكلب الأصغر يراوغ دومًا كي لا يلتزم بالقاعدة؛ فيراه أحيانًا يتسلل من ورائهم ويحاول القفز على السرير، لكنه يحرص دومًا على تدريبه على عدم لمس الأثاث.

وأشارت مجلة "بيبول"، إلى أن الكلب "ميجور" هو أول كلب إنقاذ يعيش في البيت البيض، إذ تم إنقاذه من Delaware Humane Association في نوفمبر/تشرين 2018.

واستقبلت عائلة بايدن الكلب منذ البداية وقامت برعايته، قبل تبنيه رسميًا، واحتفالًا بعودة الحيوانات الأليفة للبيت الأبيض، نظرًا لغيابها في إدارة دونالد ترامب، تصدر كلاب "بايدن" غلاف مجلة بيبول.

وكشفت المجلة، أن صغر سن "ميجور" تسبب في بعض المشاكل للعائلة، إذ أصيب كاحل "بايدن" خلال لعبه مع الكلب، واضطر لارتداء حذاء خاص حتى يكتمل شفائه.