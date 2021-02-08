شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطالب الحوثيين بوقف هجماتهم فورا على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الإدارة الأمريكية، عن استيائها بسبب مواصلة جماعة الحوثي هجماتها التي تطال المدنيين، مؤكدة على ضرورة وقف النزاع "فورا".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها إنه "وفي وقت يتخذ فيه الرئيس (جو بايدن) خطوات لإنهاء الحرب في اليمن وقبول السعودية التوصل إلى اتفاق، تشعر الولايات المتحدة بالقلق العميق تجاه الهجمات الحوثية المتواصلة".

ودعت واشنطن الحوثيين "إلى وقف فوري للهجمات التي يتأثر بها المدنيون في المناطق السعودية والامتناع عن شن أي عمليات عسكرية جديدة داخل اليمن، التي من شأنها أن تجلب المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وأضافت "نحث الحوثيين إلى التراجع عن أي سلوكيات مزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم لحوار بناء مع جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن (مارتن) غريفيث لإحلال السلام. لقد آن الأوان لوضع حد لهذا النزاع".