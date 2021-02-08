مستشار السيسي يكشف حقيقة تعرض مصابي كورونا لوعكات صحية بعد الشفاء

دبي - محمود عبدالرازق - وقال تاج الدين في تصريحات تلفزيونية يوم الأحد، إن الغالبية العظمى من المصابين بفيروس كورونا المستجد، يتعافون بشكل كامل دون أي آثار جانبية على حالتهم الصحية العامة.



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وأشار تاج الدين، إلى أنه لا يكون هناك أي تأثير للمرض على حالتهم العضوية أو التنفسية، ولا حتى تأثرت على مستوى الرئتين، نافيا ما يتردد من أقاويل، بأن الإصابة بكورونا تترك آثار وعلامات على كل المتعافين من الإصابة بعد شفائهم.

وأوضح مستشار السيسي، أن هناك بعض الحالات المصابة التي تصنف وضع إصابتها بالمتوسطة والشديدة، هي من يحدث لها بعض من الالتهابات الرئوية ونوع من التليفات على مستوى الرئة بعد شفائها بفترة قليلة، كما يصاحبهم خلال تلك الفترة شعورهم بالإرهاق المستمر، لكن مع الوقت وبالعلاج تذهب هذه الأعراض وتشعر بحالة الشفاء الكامل.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الأحد، تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة مقارنة مع 509 إصابات و44 وفاة أمس.



وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 169640 حالة من ضمنهم 132375 حالة تم شفاؤها و9651 حالة وفاة".