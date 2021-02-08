شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تضبط أربعة أشخاص تاجروا بالعملة المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صَرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض السعودية، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر ، ارتكبوا جريمة المتاجرة بالعملة المزيفة

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" ضُبِط بحوزتهم أوراق نقدية في وحدة سكنية اتخذوها وكراً لممارسة جريمتهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.