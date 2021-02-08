شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة.. شاب يبتكر مصعدًا يدويًا لوالده ليتمكن من النزول إلى المسجد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يوثق نجاح شاب في ابتكار مصعد لوالده يمكنه النزول من المنزل الواقع في منطقة جبلية إلى المسجد المبني في الأسفل، والذي يؤم المصلين فيه لأكثر من 75 عامًا.

وقال الابن جابر في مقطع الفيديو: “إن والده الذي تجاوز عمره 100 عام، أجرى عملية في المفصل وأصبح يعاني كثيراً في النزول إلى المسجد، ومن ثم الطلوع إلى المنزل، والذي يقع في جبل سلا في محافظة العارضة”.

وأضاف أن المصعد مستوحى من ونش رفع مواد البناء إلى الطوابق العليا، ويتم التحكم فيه من خلال ريموت يدوي.