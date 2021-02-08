عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نوكيا 1.4.. هاتف ذكي جديد بسعر لن تتخيله

الإثنين 8 فبراير 2021

الخليج 365

أعلنت شركة نوكيا عن إطلاق هاتفها الذكي 1.4 الجديد بسعر 99 يورو فقط.



وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 6.51 بوصة وبدقة وضوح 720 بكسل +، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

مواصفات هاتف نوكيا 1.4

وتوجد في الخلف وحدة كاميرا مستديرة تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بالإضافة إلى فلاش LED.

وأشارت الشركة المنتجة إلى أن هاتفها الجديد مزود بمستشعر بصمة الإصبع أيضا.

ويعتمد هاتف نوكيا الجديد على المعالج Qualcomm 215 مقترنا إما بسعة 1 جيجابايت أو 2 جيجابايت أو 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و16 جيجابايت أو 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت من ذاكرة الفلاش، والتي يمكن توسيعها حتى 128 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ويتم شحن البطارية، التي تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير، عبر Micro USB. ويشتمل الهاتف الذكي بوزن 178 جراما على مقبس سماعة رأس ووحدة استقبال راديو FM، مع دعم تقنية Wi-Fi 4 (802.11n) و Bluetooth 4.2 ونظام التشغيل Android 10 (إصدار Go).

وستقدم نوكيا هاتفها 1.4 بدءا من منتصف مارس/آذار المقبل بالألوان Fjord و Charcoal.