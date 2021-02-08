شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفرنسا يؤكدان الدور الأممي لتعزيز الثقة بنتائج الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والسفير الفرنسي لدى بغداد برونو أوبير، أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي، لتعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ونتائجها.

وأفادت الوكالة الوطنية العرقية للأنباء (نينا)، أن الحلبوسي استعرض، خلال اللقاء، عددا من المشاريع التي سيتم تنفيذها في العراق، منها إنشاء مطار الموصل الدولي وأهم مراحله وأهمية الإسراع في إنجازه، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية في العراق والانتخابات المبكرة.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون المشترك، مؤكداً دعم فرنسا للعراق في جميع المجالات، من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.