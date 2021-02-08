شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني يعلن حل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التلفزيون السوداني منذ قليل أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعلن حل الحكومة.

جدير بالذكر أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، أعلن التوافق على إعلان الحكومة الجديدة غدًا الإثنين.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في تصريح مقتضب، أن مجلس الشركاء عقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد وأن الحكومة الجديدة سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجرى المشاورات بشأنها.