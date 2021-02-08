شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة المصرية والإماراتية للفضاء يعقدان ندوة بمناسبة اقتراب "مسبار الأمل" من المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء والوكالة المصرية للفضاء، غدا الإثنين، ندوة علمية عربية خاصة عبر الإنترنت حول مشروع مسبار الأمل وانعكاساته المهمة على إزدهار ونمو القطاع الفضائي العربي وذلك بمناسبة قرب وصول مسبار الأمل الإماراتى، إلى مدار الكوكب الأحمر في التاسع من فبراير لعام 2021.

يشارك فى الندوة التى ستجرى عبر الاتصال المرئى، كلا من الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وعالم الفضاء المصري البروفيسور الدكتور فاروق الباز، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي المدير العام لوكالة الفضاء الاماراتية.

ومن المنتظر أن يدخل مسبار الأمل الإماراتى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ عند الساعة 7:42 بتوقيت الإمارات من مساء يوم الثلاثاء التاسع من فبراير الحالي، وتتويجاً لجهود 7 سنوات من التحضيرات والاستعدادات التي أنجزها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وتمهيداً للمرحلة الأخيرة من رحلته وهي المرحلة العلمية.

وقطع مسبار الأمل في الفضاء العميق رحلة بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، نحو 493 مليون كيلومتر، ويبلغ وزن مسبار "الأمل" الآلي 1350 كيلوجراما، وهو بحجم سيارة رباعيّة الدفع تقريبا.

وأمس تزين برج خليفة في دبي باللون الأحمر استعداداً لدخول مسبار الأمل، أول مسبار عربي لاستكشاف الكواكب، مدار الالتقاط حول المريخ يوم الثلاثاء اللمقبل.

يأتي ذلك احتفاءً بنجاح المسبار في الوصول إلى هذه المرحلة من رحلته بين الأرض والمريخ بعد حوالي 7 أشهر من انطلاقه نحو الفضاء الخارجي، وتتويجاً للرحلة التاريخية لأول مهمة عربية إلى الفضاء العميق وصولاً إلى الكوكب الأحمر.