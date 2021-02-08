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المغرب يسجل 389 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة‎

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 389 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 475 ألفا و355 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8 آلاف و346 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 4 ملايين و980 ألفا و174 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8 آلاف و394 حالة، كما تم تسجيل 583 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 454 ألفا و504 حالات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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