شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 389 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 389 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 475 ألفا و355 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 8 آلاف و346 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 4 ملايين و980 ألفا و174 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8 آلاف و394 حالة، كما تم تسجيل 583 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 454 ألفا و504 حالات.