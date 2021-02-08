شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأحد تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بعد إجراء 567 فحصا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية ظهور الوباء بها إلى 16807.

وأكدت الوزارة - في بيان لها بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم - أنه تم تسجيل 20 حالة شفاء من الفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 16005، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 426.