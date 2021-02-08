شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل والمساواة" تهدد بالانسحاب حال تجاوز حمدوك مرشحيها للحكومة المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هددت حركة العدل والمساواة بالانسحاب من الحكومة السودانية فى حال تجاوز رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك مرشحيها للحكومة المرتقبة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مجلس الشركاء السودانى تمسكه بإعلان الحكومة السودانية غدا ويطلب من رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تجاوز الوزارات محل الخلاف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها أكدت الجبهة الثورية السودانية، أن مجلس الشركاء السودانى يناقش مقترحات لإدارة الفترة الانتقالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.