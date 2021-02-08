شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: ندين استمرار الحوثيين بمحاولة استهداف مناطق مدنية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الأردنية، استمرار الحوثيين بمحاولة استهداف مناطق مدنية في السعودية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفى صباح اليوم (الأحد) تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.