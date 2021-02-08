شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بـ 3 مواطنين ومقيم تاجروا بالعملة المزيفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة المتاجرة بالعملة المزيفة.

وأشار إلى أنه ضُبِط بحوزتهم أوراق نقدية في وحدة سكنية اتخذوها وكراً لممارسة جريمتهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.