وفد "حماس" يصل القاهرة تمهيدا للمشاركة في الحوار الفلسطيني

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "حماس"، في بيان، إن مشاركتها في الحوارات الوطنية تهدف إلى "إنجاح الانتخابات كمقدمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة"، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

والوفد برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" صالح العروري، ويضم رئيس الحركة في قطاع غزة يحيي السنوار، وأعضاء المكتب السياسي خليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، بحسب البيان.

كما يرافق الوفد عدد من المستشارين السياسيين والقانونيين والإعلاميين.

من جانبه، قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس الحركة إن "حماس" وصلت إلى القاهرة للمشاركة بالحوارات "بعقل مفتوح للوصول لترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي وفق قواعد وأسس الديمقراطية التي تضمن مشاركة الجميع دون إقصاء، وصولا لإنهاء الإنقسام".

وأضاف: "نسعى لرسم خريطة وطنية تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي وتنتهي بانتخاب وتشكيل المجلس الوطني ليمثل المرجعية السياسية لشعبنا في الداخل والخارج".

وأوضح النونو المتواجد رفقة وفد "حماس" بالقاهرة، إن الوفود الفلسطينية "ستناقش جملة من القضايا المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات لضمان خطوات وإجراءات سليمة ونزيهة، وكذلك سبل تهيئة الأجواء في مختلف الأماكن وإطلاق أوسع قاعدة للحريات".

وتحتضن القاهرة غدا الإثنين، جولة حوارات بين مختلف الفصائل الفلسطينية حول ترتيبات الانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها في الأشهر المقبلة.

وكان مرسوم رئاسي سابق قد حدد إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، حيث ستجرىالانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار المقبل، تليها الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وأخيرا ستجرى انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.