شكرا لقرائتكم خبر عن تحقق التباعد الجسدي.. تخصيص علامات لجلوس المتنزهين بـ«كورنيش الخبر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت بلدية محافظة الخبر تخصص مواقع لجلوس المتنزهين في الكورنيش بعلامات تتضمن مسافة آمنة وتحقق التباعد الجسدي الآمن.
ودعت بلدية الخبر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، كافة المتنزهين للالتزام بهذه العلامات حرصاً على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 278 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحقق التباعد الجسدي.. تخصيص علامات لجلوس المتنزهين بـ«كورنيش الخبر» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.