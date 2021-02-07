شكرا لقرائتكم خبر عن تحقق التباعد الجسدي.. تخصيص علامات لجلوس المتنزهين بـ«كورنيش الخبر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظة الخبر تخصص مواقع لجلوس المتنزهين في الكورنيش بعلامات تتضمن مسافة آمنة وتحقق التباعد الجسدي الآمن.

ودعت بلدية الخبر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، كافة المتنزهين للالتزام بهذه العلامات حرصاً على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 278 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة.