شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة.. وإمارة مكة تكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقفت مساء اليوم الأحد حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر. وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “إن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي جاء بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر”.

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