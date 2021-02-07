شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق سوق حراج للأسماك بالجبيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت بلدية الجبيل، مساء اليوم الأحد، إغلاق سوق حراج الأسماك في السوق المركزي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات والوقاية من كورونا.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم عن تسجيل (317) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (287) حالة.
وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (370278) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (361515) حالة.
كما بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد – 19 خلال الفترة من 18 / 6 / 1442هـ حتى 24 / 6 / 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.
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