شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: 5 إجراءات مهمة للوقاية من كورونا في «مقرات العمل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل؛ حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فيروس كورونا وللعمل في بيئة عمل آمنة صحياً. وتشدد الوزارة على ضرورة اتباع ما يلي: اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي، والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد.

الاكتفاء -قدر الإمكان- بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عوضا عن الاجتماعات الحضورية.

تفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة.

الحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات.

توفير معقمات الأيدي في مقرات العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية»: 5 إجراءات مهمة للوقاية من كورونا في «مقرات العمل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.