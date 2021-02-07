السعودية... الملك سلمان يأمر بإلغاء حكم إعدام على النمر

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح محمد النمر عبر تويتر: "تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق علي محمد النمر وقضت بحبسه 10 سنوات".

وتابع: "علي النمر قضى سجينا أكثر من 9 سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور".

وأفاد محمد النمر بأن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق نجله سيُعرض على محكمة التمييز ثم المحكمة العليا، بحسب "سي إن إن".

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2020 صدر الأمر الملكي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قُصر، وتحديد مدة السجن بما لا تتجاوز 10 سنوات.

واعتقلت السلطات السعودية علي النمر عام 2012 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بعد مشاركته في احتجاجات في القطيف، ذات الأغلبية الشيعية، بالمنطقة الشرقية، بتهمة الانضمام إلى جماعة إجرامية ومهاجمة قوات الشرطة من بين تهم أخرى.

ونفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق عمه نمر النمر، أحد أبرز رجال الدين الشيعة بالمملكة، في يناير/ كانون الثاني عام 2016، بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على الفتنة الطائفية والاحتجاجات.