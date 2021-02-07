شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة.
كذلك تشمل الحالة الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة
أما عن درجات الحرارة فتسجل جدة والقنفذة 33 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل حائل 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.
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