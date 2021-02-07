شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنشئ وتستعيد كلمة مرورك في «تطبيق توكلنا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت إدارة تطبيق “توكلنا” طريقة إنشاء وإستعادة كلمة المرور لمستخدمي التطبيق، في ظل اشتراط الوزارات والجهات الحكومية والمولات التجارية تحميل التطبيق لدخول مقارها.

وقالت إدارة التطبيق عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إنه لإنشاء كلمة المرور:

– يجب ألا تقل عن 8 خانات

– رقم واحد (على الأقل)

-حرف صغير واحد (على الأقل)

– حرف كبير واحد (على الأقل)

– لغة الإدخال يجب أن تكون الإنجليزية

وشرحت الإدارة طريقة استعادة كلمة المرور والتي تمثلت خطواتها في:

-اضغط على نسيت كلمة المرور بعد فتح صفحة الدخول الرئيسية للتطبيق.

– ادخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

– ادخل رمز التحقق المرسل إلى جوالك.

– ادخل كلمة المرور الجديدة التي يجب أن تتكون من رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام، ثم ادخل تأكيد كلمة المرور الجديدة.