شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «تطبيق توكلنا» بشأن تسجيله الغرامات إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت إدارة تطبيق «توكلنا» حقيقة كل ما يتم تداوله بشأن تسجيل المخالفات إلكترونيا، مؤكدة أن التطبيق لخدمة المجتمع واحتواء جائحة كورونا. وقالت إدارة «توكلنا» إن التطبيق مخصص لاستعراض الحالة الصحية لا لفرض الغرامة. وطالبت إدارة التطبيق بعدم تصديق الشائعات، والتأكد من المعلومات عبر حسابات «توكلنا» على منصات التواصل الاجتماعي، مناشدةً مستخدمي التطبيق الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من أي معلومة عبر قنواتنا الرسمية والمعتمدة.

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