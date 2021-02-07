شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من «العنف الأسري» بشأن تعنيف فتاة من أقاربها بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع ما تم تداوله بشأن تعرض فتاة للعنف من قبل أقاربها، مؤكدًا توجيه الحالة إلى وحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل أقاربها؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري».

وأشار المركز إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.