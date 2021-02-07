شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية تضبط مواطناً تباهي بتحرشه بطفلة وحيازة مسكر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من ضبط صاحب المقاطع المتداولة وبحيازته مسكر.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، إنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولة لشخص يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه.

وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.